Никола Йокич: «Показываю лучший баскетбол в своей жизни»
Никола Йокич высоко оценил уровень своей игры.
В четверг в матче с «Сакраменто» Никола оформил пятый трипл-дабл подряд.
«Показываю лучший баскетбол в своей жизни.
Я отлично себя чувствую, в хорошей форме, мяч идет в кольцо, мне комфортно на площадке. Мне кажется, я влияю на игру на разных уровнях. Да, я и правда хорошо играю прямо сейчас», – констатировал сербский центровой «Наггетс».
Йокич снова является одним из фаворитов на приз MVP в этом сезоне. Трехкратный обладатель награды в текущем розыгрыше в среднем набирает трипл-дабл: 30,2 очка, 13,4 подбора и 10,1 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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