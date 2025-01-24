Никола Йокич: «Показываю лучший баскетбол в своей жизни»

Никола Йокич высоко оценил уровень своей игры.

В четверг в матче с «Сакраменто» Никола оформил пятый трипл-дабл подряд.

«Показываю лучший баскетбол в своей жизни.

Я отлично себя чувствую, в хорошей форме, мяч идет в кольцо, мне комфортно на площадке. Мне кажется, я влияю на игру на разных уровнях. Да, я и правда хорошо играю прямо сейчас», – констатировал сербский центровой «Наггетс».

Йокич снова является одним из фаворитов на приз MVP в этом сезоне. Трехкратный обладатель награды в текущем розыгрыше в среднем набирает трипл-дабл: 30,2 очка, 13,4 подбора и 10,1 передачи за игру.