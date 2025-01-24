Никола Йокич набрал 35 очков, 22 подбора и 17 передач в победном матче с «Кингз»
Никола Йокич оформил пятый трипл-дабл подряд .
Центровой «Денвера» набрал 35 очков (12/19 с игры), 22 подбора и рекордные для себя в сезоне 17 передач в победном матче с «Сакраменто» (132:123).
У Йокича в этом сезоне уже 20 трипл-даблов, он является лидером НБА по этому показателю.
14 трипл-даблов были оформлены сербом еще перед четвертой четвертью. В четверг у него было 20 очков и 20 подборов по итогам трех 12-минуток.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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