Никола Йокич набрал 35 очков, 22 подбора и 17 передач в победном матче с «Кингз»

Никола Йокич оформил пятый трипл-дабл подряд .

Центровой «Денвера » набрал 35 очков (12/19 с игры), 22 подбора и рекордные для себя в сезоне 17 передач в победном матче с «Сакраменто » (132:123).

У Йокича в этом сезоне уже 20 трипл-даблов, он является лидером НБА по этому показателю.

14 трипл-даблов были оформлены сербом еще перед четвертой четвертью. В четверг у него было 20 очков и 20 подборов по итогам трех 12-минуток.