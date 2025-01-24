«Знал, что попаду». Йокич забросил со своей половины площадки под сирену в матче с «Сакраменто»

Никола Йокич стал автором невероятного попадания со своей половины площадки.

Центровой «Денвера » забросил под сирену об окончании третьей четверти в матче с «Сакраменто » (132:123).

«Я знал, что попаду, когда выпустил мяч», – признался Никола после игры.

Серб набрал 35 очков (12/19 с игры), 22 подбора и рекордные для себя в сезоне 17 передач.