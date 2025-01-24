«Знал, что попаду». Йокич забросил со своей половины площадки под сирену в матче с «Сакраменто»
Никола Йокич стал автором невероятного попадания со своей половины площадки.
Центровой «Денвера» забросил под сирену об окончании третьей четверти в матче с «Сакраменто» (132:123).
«Я знал, что попаду, когда выпустил мяч», – признался Никола после игры.
Серб набрал 35 очков (12/19 с игры), 22 подбора и рекордные для себя в сезоне 17 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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