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«Знал, что попаду». Йокич забросил со своей половины площадки под сирену в матче с «Сакраменто»

Никола Йокич стал автором невероятного попадания со своей половины площадки.

Центровой «Денвера» забросил под сирену об окончании третьей четверти в матче с «Сакраменто» (132:123).

«Я знал, что попаду, когда выпустил мяч», – признался Никола после игры.

Серб набрал 35 очков (12/19 с игры), 22 подбора и рекордные для себя в сезоне 17 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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