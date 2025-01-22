Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января

24 января состоится Матч звезд АСБ 2025.

Матч звезд пройдет в Уфе – местом проведения станет Дворец борьбы (3400 зрителей).

Программа включает мужскую и женскую игры, конкурс умений Blink Skills Challenge, конкурс снайперов Anta 3pt Contest, а также зрелищный Anta Slam Dunk Contest.

Матч звезд АСБ 2025

24 января, пятница

13:30 – женский Матч звезд;

14:30 – Anta 3pt Contest;

15:15 – Blink Skills Challenge;

17:00 – мужской Матч звезд;

17:45 – Anta Slam Dunk Contest.

Все мероприятия пройдут по московскому времени. Трансляция Матча звезд будет доступна на ресурсах АСБ.