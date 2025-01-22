Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января
24 января состоится Матч звезд АСБ 2025.
Матч звезд пройдет в Уфе – местом проведения станет Дворец борьбы (3400 зрителей).
Программа включает мужскую и женскую игры, конкурс умений Blink Skills Challenge, конкурс снайперов Anta 3pt Contest, а также зрелищный Anta Slam Dunk Contest.
Матч звезд АСБ 2025
24 января, пятница
13:30 – женский Матч звезд;
14:30 – Anta 3pt Contest;
15:15 – Blink Skills Challenge;
17:00 – мужской Матч звезд;
17:45 – Anta Slam Dunk Contest.
Все мероприятия пройдут по московскому времени. Трансляция Матча звезд будет доступна на ресурсах АСБ.
Опубликовано: Sports
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