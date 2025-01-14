Амен Томпсон о Джейлене Грине: «Никто не может его остановить. Кроме меня»

Амен Томпсон высказался о 42 очках Джейлена Грина.

«Вы видели, что Джейлен сделал сегодня? Никто не может его остановить. Кроме меня. Скажи ему это», – пошутил форвард «Хьюстона ».

Защитник «Хьюстона» Джейлен Грин повторил рекорд карьеры по набранным очкам (42), реализовав 72,2% с игры (13/18 и 11/11 с линии), в победной встрече с «Мемфисом » (120:118).