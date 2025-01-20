Име Удока о «Портленде»: «Их ситуация похожа на «Хьюстон» до моего прихода: попытка разобраться в лотерейных драфт-пиках»
«Блэйзерс» занимаются перестройкой состава.
Команда занимает 13-е место на Западе с результатом 14-28. «Портленд» уступил «Рокетс» (103:125) в недавней встрече.
«Они на том же этапе, на котором был «Хьюстон» до моего прихода. Пытаются разобраться в том, кто есть кто в наборе лотерейных драфт-пиков.
Та же ситуация с некоторыми из этих молодых парней», – заключил главный тренер «Хьюстона» Име Удока.
Позже тренер Чонси Биллапс отметил прогресс одного из ключевых молодых игроков «Блэйзерс» разыгрывающего Скута Хендерсона: «Он становится надежным. Хорошо выбирает позицию, но при этом не прекращает атаковать весь матч. Нам это очень нужно. Это его лучшая сторона. Он начинает выглядеть действительно хорошо, это вызывает гордость».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Rose Garden Report
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