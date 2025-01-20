«Лейкерс» ожидают, что травма колена у Остина Ривза окажется несерьезной
Остин Ривз получил травму колена в матче с «Клипперс».
По словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, команда считает, что форвард избежит серьезного повреждения.
Ривз получил травму под занавес матча с «Лейкерс» в результате столкновения с одним из игроков соперника.
В понедельник Остин пройдет дополнительное обследование.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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