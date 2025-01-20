«Лейкерс» ожидают, что травма колена у Остина Ривза окажется несерьезной

Остин Ривз получил травму колена в матче с «Клипперс».

По словам главного тренера «Лейкерс » Джей Джей Редика , команда считает, что форвард избежит серьезного повреждения.

Ривз получил травму под занавес матча с «Лейкерс» в результате столкновения с одним из игроков соперника.

В понедельник Остин пройдет дополнительное обследование.