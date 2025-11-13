Трипл-даблов Виктора Вембаньямы (31+15+10) и Стефона Касла (23+10+10) не хватило для победы над «Уорриорз»

Вембаньяма и Касл ярко провели игру с «Голден Стэйт».

Дуэт «Area 51» «Сан-Антонио » оформил по трипл-даблу в матче с «Уорриорз».

Форвард Виктор Вембаньяма набрал 31 очко (11 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 15 подборов и 10 передач на 8 потерь.

Защитник Стефон Касл добавил 23 очка (9 из 16 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 5 из 7 с линии), 10 подборов и 10 передач.

Их совместных усилий оказалось недостаточно для победы. «Сперс» уступили со счетом 120:125.