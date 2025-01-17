Марк Дэйгнолт о Лу Дорте: «Монстр»

Марк Дэйгнолт отдал должное Лу Дорту за его игру в обороне.

Главный тренер «Оклахомы» похвалил защитного специалиста после уверенной победы над «Кливлендом » (134:114).

«Защита – это командное усилие. Особенно против такого соперника, как «Кавальерс». Нам удалось справиться с их главными парнями. И все же скажу, что Лу Дорт ... монстр. Он берет на себя лидеров соперников каждый вечер.

Иногда приходится несладко, но он очень стойко все это переносит. Он всегда был очень хорош в подобных противостояниях», – заявил Дэйгнолт .