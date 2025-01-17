Марк Дэйгнолт о Лу Дорте: «Монстр»
Марк Дэйгнолт отдал должное Лу Дорту за его игру в обороне.
Главный тренер «Оклахомы» похвалил защитного специалиста после уверенной победы над «Кливлендом» (134:114).
«Защита – это командное усилие. Особенно против такого соперника, как «Кавальерс». Нам удалось справиться с их главными парнями. И все же скажу, что Лу Дорт... монстр. Он берет на себя лидеров соперников каждый вечер.
Иногда приходится несладко, но он очень стойко все это переносит. Он всегда был очень хорош в подобных противостояниях», – заявил Дэйгнолт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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