«Даллас» готов обменять Дэниэла Гэффорда
«Даллас» может обменять Дэниэла Гэффорда.
«Мэверикс» выставили центрового на рынок обменов, сообщает The Athletic. Генеральный менеджер клуба Нико Харрисон ищет на рынке игрока, который будет защищать периметр.
У Гэффорда осталось два сезона по контракту, он заработает 13,4 млн долларов в этом сезоне и 14,4 млн в следующем. В этом сезоне Гэффорд в среднем набирает 11,7 очка, 6,0 подбора и 1,5 блок-шота за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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