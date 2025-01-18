Малик Монк подписал долгосрочный контракт с Peak

Малик Монк подписал долгосрочный спонсорский контракт с Peak.

Peak – китайский производитель, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря. Компания была основана в 1989 году.

Атакующий защитник «Сакраменто» проводит лучший сезон в карьере, набирая 17,5 очка, 5,5 передачи и 3,8 подбора в среднем за матч.