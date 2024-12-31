Малик Монк о прогрессе Трея Лайлса: «Он был толстым»
Малик Монк прокомментировал улучшения в игре Трея Лайлса.
29-летний форвард скамейки «Сакраменто» проводит проводит не слишком удачный сезон с показателями в 6,1 очка и 4,1 подбора в среднем. Лайлс набрал 20 очков две игры назад во встрече с «Детройтом» и 14 – в последнем победном матче против «Далласа» (110:100).
Малик Монк прокомментировал прогресс баскетболиста на пресс-конференции.
«Он сбросил вес. Был толстым в начале сезона. Теперь может двигаться по площадке. Вот и все», – посмеялся защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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