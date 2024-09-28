ACB. «Ховентуд» – «Мурсия», «Манреса» встретится с «Валенсией» и другие матчи
Сегодня четырьмя матчами стартует регулярный чемпионат испанской лиги ACB .
«Ховентуд» примет «Мурсию», «Манреса» встретится с «Валенсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 0-0, Уникаха – 0-0, Барселона – 0-0, Валенсия – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Мурсия – 0-0, Тенерифе – 0-0, Манреса – 0-0, Баскония – 0-0, Ховентуд – 0-0, Бильбао – 0-0, Жирона – 0-0, Андорра – 0-0, Сарагоса – 0-0, Бреоган – 0-0, Баскет Корунья – 0-0, Гранада – 0-0, Форса Льейда – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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