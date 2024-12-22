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Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Спартак Суботица», «Будучность» сыграет с КРКА

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

В сербском дерби сойдутся «Борац Чачак» и «Спартак Суботица». Черногорская «Будучность» примет словенский КРКА.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 11-1,  Црвена Звезда Сербия – 10-2, Будучность Черногория – 9-2, Дубай ОАЭ – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-4, ФМП Сербия – 7-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-6, Спартак Суботица Сербия – 5-5, Мега Сербия – 6-6, Сплит Хорватия – 5-8, Задар Хорватия – 4-7, КРКА Словения – 4-8, Студентски центар Черногория – 4-9, Борац Чачак Сербия – 3-7, Цибона Хорватия – 2-11, Морнар Бар Черногория – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoКРКА
logoСпартак Суботица
logoБорац Чачак
logoАдриатическая лига
logoБудучность
результаты
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