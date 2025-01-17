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Защитник «Миннесоты» Никил Александер-Уокер вызывает интерес у клубов НБА

Команды интересуются возможностью обмена Никила Александера-Уокера.

Защитник «Миннесоты» выходит со скамейки и набирает 8,6 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи за 22,8 минуты в среднем.

Несколько клубов НБА связывались с «Тимбервулвз» по поводу возможного обмена игрока.

«Миннесота» не намерена расставаться с баскетболистом, но партнеры по возможной сделке рассчитывают на финансовые трудности клуба, который вынужден был расстаться со звездным центровым Карлом-Энтони Таунсом и является объектом имущественного спора владельцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoНикил Александер-Уокер
logoМиннесота
возможные переходы
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