Защитник «Миннесоты» Никил Александер-Уокер вызывает интерес у клубов НБА
Команды интересуются возможностью обмена Никила Александера-Уокера.
Защитник «Миннесоты» выходит со скамейки и набирает 8,6 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи за 22,8 минуты в среднем.
Несколько клубов НБА связывались с «Тимбервулвз» по поводу возможного обмена игрока.
«Миннесота» не намерена расставаться с баскетболистом, но партнеры по возможной сделке рассчитывают на финансовые трудности клуба, который вынужден был расстаться со звездным центровым Карлом-Энтони Таунсом и является объектом имущественного спора владельцев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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