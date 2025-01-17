Лу Уильямс: «Бостон» думает уже только о серьезных матчах в плей-офф»

Лу Уильямс прокомментировал неудачный отрезок «Селтикс».

«Никакого беспокойства. Когда ты дошел до финала и выиграл его, эти матчи не имеют значения. Они хотят побыстрее разобраться с ними и перейти к серьезным играм. Эти встречи дают возможность попробовать разные комбинации, разную ротацию. Ты просто готовишься и настраиваешься на поход в плей-офф.

Результатом этого иногда становятся необязательные поражения. Нужно понимать, что команды по-особенному настраиваются на игры против чемпиона. Рассматривают их как эталон для сравнения.

Так что не вижу причин для паники. Этим ребятам просто скучно», – заключил Уильямс .