Лу Уильямс: «Бостон» думает уже только о серьезных матчах в плей-офф»
Лу Уильямс прокомментировал неудачный отрезок «Селтикс».
«Никакого беспокойства. Когда ты дошел до финала и выиграл его, эти матчи не имеют значения. Они хотят побыстрее разобраться с ними и перейти к серьезным играм. Эти встречи дают возможность попробовать разные комбинации, разную ротацию. Ты просто готовишься и настраиваешься на поход в плей-офф.
Результатом этого иногда становятся необязательные поражения. Нужно понимать, что команды по-особенному настраиваются на игры против чемпиона. Рассматривают их как эталон для сравнения.
Так что не вижу причин для паники. Этим ребятам просто скучно», – заключил Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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