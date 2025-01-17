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Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Бурком»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» дома сыграет с «Бурком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 12-3, Виллербан – 11-4, Монако – 11-4, Париж – 11-4, Бурк – 9-6, Ле-Ман – 9-6, Сен-Кантен – 9-6, Страсбур – 7-8, Нанси – 7-8, Нантер – 6-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Элан Шалон – 6-9, Дижон – 6-9, Лимож – 5-10, Ле-Портель – 4-11, Стад Рошеле – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
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