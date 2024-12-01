Чемпионат Франции. «Бурк» дома уступил «Монако», «Страсбур» победил «Виллербан»

Сегодня прошли три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Бурк» дома уступил «Монако », «Страсбур» победил «Виллербан ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 8-1, Париж – 8-2, Монако – 7-3, Виллербан – 7-3, Бурк – 6-4, Сен-Кантен – 6-4, Ле-Ман – 5-5, Гравлин-Дюнкерк – 5-5, Лимож – 5-5, Страсбур – 5-5, Нанси – 5-5, Дижон – 3-6, Ле-Портель – 3-7, Нантер – 3-7, Элан Шалон – 2-8, Стад Рошеле – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.