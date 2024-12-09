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Данк Омари Спеллмена и блок-шот Зака Нуталла – лучшие моменты игровой недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели.

Топ-10 возглавили Омари СпеллменЗенит») и Зак Нуталл («Пари НН»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Зак Нуталл
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