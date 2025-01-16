Дмитрий Хвостов выбыл на полтора месяца из-за травмы колена

Дмитрий Хвостов пропустит полтора месяца из-за травмы.

Разыгрывающий «Пари НН» Дмитрий Хвостов травмировал колено и пропустит полтора месяца.

Участие Хвостова в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ находится под большим вопросом. 35-летний защитник был приглашен на Матч звезд 2025 года по результатам голосования болельщиков.