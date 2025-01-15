Представлен график с двумя типами игры бигменов в обороне
Эксперт Тодд Уайтхед представил график с двумя типами игры бигменов в обороне.
График демонстрирует два способа оборонять кольцо: оттеснять шутеров соперника от кольца или усложнять им задачу по завершению атаки.
Вертикальная ось — это разница между процентом попадания соперника с игры и ожидаемым процентом. Горизонтальная ось — это разница между средней дистанцией 2-очковых бросков соперника и дистанцией 2-очковых бросков, когда защитник стоит не дальше 2 метров от кольца.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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