Представлен график с двумя типами игры бигменов в обороне

Эксперт Тодд Уайтхед представил график с двумя типами игры бигменов в обороне.

График демонстрирует два способа оборонять кольцо: оттеснять шутеров соперника от кольца или усложнять им задачу по завершению атаки.

Вертикальная ось — это разница между процентом попадания соперника с игры и ожидаемым процентом. Горизонтальная ось — это разница между средней дистанцией 2-очковых бросков соперника и дистанцией 2-очковых бросков, когда защитник стоит не дальше 2 метров от кольца.