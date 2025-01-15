Леброн Джеймс: «Брайс сам принял решение играть за университет Аризона»

Леброн Джеймс рассказал о решении сына Брайса играть за университет Аризона.

«Это всегда непростое решение, потому что все ждут, что мои дети автоматически попадут в университет Огайо Стэйт. Но ребята из Аризоны очень усердно уговаривали Брайса и верили в Брайса, верили в его процесс взросления и в то, чего он достигнет как баскетболист и как молодой человек.

Он сам принял решение, и как родители, я и Саванна, мы просто поддерживаем его и с нетерпением ждем его следующей главы», – рассказал форвард «Лейкерс » в подкасте GoJo and Golic.