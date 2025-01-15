Леброн Джеймс: «Брайс сам принял решение играть за университет Аризона»
Леброн Джеймс рассказал о решении сына Брайса играть за университет Аризона.
«Это всегда непростое решение, потому что все ждут, что мои дети автоматически попадут в университет Огайо Стэйт. Но ребята из Аризоны очень усердно уговаривали Брайса и верили в Брайса, верили в его процесс взросления и в то, чего он достигнет как баскетболист и как молодой человек.
Он сам принял решение, и как родители, я и Саванна, мы просто поддерживаем его и с нетерпением ждем его следующей главы», – рассказал форвард «Лейкерс» в подкасте GoJo and Golic.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: GoJo and Golic
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