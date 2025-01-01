Младший сын Леброна Джеймса Брайс будет играть за университет Аризона
Младший сын Леброна Джеймса объявил о решении поступить в университет Аризона.
Университет Аризона получил согласие от атакующего защитника Брайса Джеймса (17 лет, 198 см), выступающего за школу Сьерра-Каньон.
Брайс, потенциальный участник драфта НБА 2026 года, также получил предложения от университетов Дюкейн и Огайо Стэйт.
Одной из главных причин, по которой Джеймса привлек университет Аризона, является способность тренера Томми Ллойда развивать игроков и его терпение в этом процессе. Недавно Джеймс посетил университет неофициально и остался под впечатлением от кампуса и программы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: 247 Sports
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