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«Посмотрим. Это было бы очень круто». Леброн Джеймс не исключил, что дождется возможности сыграть с сыном Брайсом

Леброн Джеймс отреагировал на идею о совместном выступлении с Брайсом.

Эту мысль недавно высказал бывший одноклубник Джеймса Тристан Томпсон.

«Вот черт. Пока не знаю. Посмотрим. Это было бы очень круто. Все зависит от моей ментальной составляющей и того, как мое тело будет реагировать в следующую пару лет», – прокомментировал свою позицию 39-летний звездный форвард.

Его сыну Брайсу 17 лет, он заканчивает последний класс старшей школы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
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Брайс Джеймс
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