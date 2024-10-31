«Посмотрим. Это было бы очень круто». Леброн Джеймс не исключил, что дождется возможности сыграть с сыном Брайсом
Леброн Джеймс отреагировал на идею о совместном выступлении с Брайсом.
Эту мысль недавно высказал бывший одноклубник Джеймса Тристан Томпсон.
«Вот черт. Пока не знаю. Посмотрим. Это было бы очень круто. Все зависит от моей ментальной составляющей и того, как мое тело будет реагировать в следующую пару лет», – прокомментировал свою позицию 39-летний звездный форвард.
Его сыну Брайсу 17 лет, он заканчивает последний класс старшей школы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
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