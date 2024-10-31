«Посмотрим. Это было бы очень круто». Леброн Джеймс не исключил, что дождется возможности сыграть с сыном Брайсом

Леброн Джеймс отреагировал на идею о совместном выступлении с Брайсом.

Эту мысль недавно высказал бывший одноклубник Джеймса Тристан Томпсон.

«Вот черт. Пока не знаю. Посмотрим. Это было бы очень круто. Все зависит от моей ментальной составляющей и того, как мое тело будет реагировать в следующую пару лет», – прокомментировал свою позицию 39-летний звездный форвард.

Его сыну Брайсу 17 лет, он заканчивает последний класс старшей школы.