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Ченнинг Фрай о Деандре Эйтоне: «Пожалуйста, перестаньте выпускать этого персонажа, «Блэйзерс»

Ченнинг Фрай раскритиковал Деандре Эйтона.

Эксперт обратил внимание на плохую игру и отсутствие энтузиазма у центрового во время просмотра матча «Портленд» – «Бруклин» (114:132).

За 24 минуты Эйтон набрал 2 очка и 8 подборов.

«Я смотрю матч «Блэйзерс» и с ужасом наблюдаю за одним из игроков, который с треском проваливает свои минуты, это что-то нереальное.

Пожалуйста, перестаньте выпускать этого персонажа, «Портленд», – написал бывший игрок НБА в соцсети Х.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ченнинга Фрая
logoНБА
logoДеандре Эйтон
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