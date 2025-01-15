Ченнинг Фрай о Деандре Эйтоне: «Пожалуйста, перестаньте выпускать этого персонажа, «Блэйзерс»
Ченнинг Фрай раскритиковал Деандре Эйтона.
Эксперт обратил внимание на плохую игру и отсутствие энтузиазма у центрового во время просмотра матча «Портленд» – «Бруклин» (114:132).
За 24 минуты Эйтон набрал 2 очка и 8 подборов.
«Я смотрю матч «Блэйзерс» и с ужасом наблюдаю за одним из игроков, который с треском проваливает свои минуты, это что-то нереальное.
Пожалуйста, перестаньте выпускать этого персонажа, «Портленд», – написал бывший игрок НБА в соцсети Х.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ченнинга Фрая
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