Джо Кронин: «К концу сезона Деандре Эйтон регулярно показывал выдающуюся игру. Он еще очень молод в очень талантливой лиге»

Теги Портленд НБА Деандре Эйтон Джо Кронин Баскетбол

Джо Кронин рад возможности работать с Деандре Эйтоном.

«Деандре Эйтон прошел длинный путь в этом году. Мы знали, что он очень талантлив. Но были рады увидеть, как он прошел через сезон. Он пришел к тренировочному лагерю, так что не успел акклиматизироваться. В начале он был не слишком уверен, и это не его вина. Мы разбирались, как его использовать, партнеры привыкали находить его. Встраивали в систему.

К январю-февралю он был другим игроком. Ему стало комфортнее в команде. Она начал доверять нам и успокаиваться. Отношения с тренером и одноклубниками улучшились. К концу сезона он регулярно показывал выдающуюся игру. Это не были случайности. Он получал возможность и делал свою работу. Горжусь им. Впереди еще много работы, он еще очень молод в очень талантливой лиге. Это вызов для нас и замечательная возможность», – заключил генеральный менеджер «Блэйзерс».

Центровой «Портленда» закончил сезон, набирая 16,7 очка и 11,1 подбора за 32,4 минуты в среднем.

«Блэйзерс» оказались на последнем месте в Западной конференции с результатом 21-61.

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