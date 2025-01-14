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Тайлер Хирро о том, что Пэт Райли назвал его «хрупким»: «Принял его слова во внимание и использовал их как мотивацию»

Тайлер Хирро заявил, что использовал критику от Пэта Райли как мотивацию.

В мае прошлого года президент «Хит» Пэт Райли назвал Хирро «хрупким».

«Я в своем роде перфекционист. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, что я хрупкий или что я сыграл не так много матчей. Я знаю, что происходит. Я знаю, что пропустил последние два сезона из-за травмы руки и половину прошлого сезона.

Я видел комментарии тренера Райли. Я и сам собирался сыграть больше матчей в любом случае. Я, очевидно, принял его слова во внимание и использовал их как мотивацию, как я всегда это делаю», – признался атакующий защитник «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
logoМайами
logoНБА
logoТайлер Хирро
logoПэт Райли
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