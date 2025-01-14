Кавай Ленард об ограничении игрового времени: «Я не спешу»

Кавай Ленард заявил, что не переживает из-за ограничения игрового времени.

«Я не спешу. Я проходил через это в прошлом, и это привело меня на скамейку запасных, так что я доволен своим нынешним положением.

Мы одержали хорошую командную победу. Я просто играю и стараюсь делать свою работу, чтобы помочь команде победить», – сказал форвард «Клипперс » после победы команды над «Майами » (109:98).

Ленард набрал 6 очков, реализовав 3 из 9 с игры, и сделал 5 подборов за 21 минуту в третьем матче после возвращения в строй.