Кавай Ленард об ограничении игрового времени: «Я не спешу»
Кавай Ленард заявил, что не переживает из-за ограничения игрового времени.
«Я не спешу. Я проходил через это в прошлом, и это привело меня на скамейку запасных, так что я доволен своим нынешним положением.
Мы одержали хорошую командную победу. Я просто играю и стараюсь делать свою работу, чтобы помочь команде победить», – сказал форвард «Клипперс» после победы команды над «Майами» (109:98).
Ленард набрал 6 очков, реализовав 3 из 9 с игры, и сделал 5 подборов за 21 минуту в третьем матче после возвращения в строй.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Associated Press
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