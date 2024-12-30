Джейлен Уильямс о награде MVP для Шэя Гилджес-Александера: «Смотрите матчи, все достаточно очевидно»

Джейлен Уильямс считает одноклубника фаворитом на титул MVP.

«Смотрите матчи. Все достаточно очевидно.

Не знаю, как он не выиграл в прошлом году. Не знаю, что еще сказать. Я здесь каждый день, вижу все каждый день. Участвую в играх. Просто посмотрите их. И поверьте своим глазам», – заключил форвард «Оклахомы».

Защитник Шэй Гилджес-Александер набирает 31 очко, 5,6 подбора, 6,2 передачи, 1,9 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем в этом сезоне.

Баскетболист идет 3-м в «Гонке за MVP» по версии NBA.com.