Джейлен Уильямс о награде MVP для Шэя Гилджес-Александера: «Смотрите матчи, все достаточно очевидно»
Джейлен Уильямс считает одноклубника фаворитом на титул MVP.
«Смотрите матчи. Все достаточно очевидно.
Не знаю, как он не выиграл в прошлом году. Не знаю, что еще сказать. Я здесь каждый день, вижу все каждый день. Участвую в играх. Просто посмотрите их. И поверьте своим глазам», – заключил форвард «Оклахомы».
Защитник Шэй Гилджес-Александер набирает 31 очко, 5,6 подбора, 6,2 передачи, 1,9 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем в этом сезоне.
Баскетболист идет 3-м в «Гонке за MVP» по версии NBA.com.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
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