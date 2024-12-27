Джейлен Уильямс: «Нельзя будет нас игнорировать, когда мы победим в чемпионате. Но НБА хорошо бы перестать уже сейчас»

Игроки «Оклахомы» не зацикливаются на недостатке внимания.

«Тандер» лидируют в Западной конференции, но не получили места в сетке рождественских матчей.

«Мы не можем это контролировать, так что не собираюсь тратить время и энергию на этот вопрос. Хотел бы сыграть на Рождество и немного расстроен, что нам с ребятами не предоставили такую возможность. Мы можем использовать остаток сезона, чтобы аргументировать наше участие на следующий год. На этом мы и остановимся. Не будем дуться.

Если в жизни тебе чего-то не достается, нужно просто добиться этого», – рассудил разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер.

«Мы все понимаем очевидные вещи. И не беспокоимся насчет этого. Шэй не обращает внимания и поэтому просто продолжает играть на своем уровне. Когда мы победим в чемпионате, нас нельзя будет игнорировать. Мы продолжим идти к этому результату. Но НБА хорошо бы перестать уже сейчас. После победы это станет неизбежным. Заставит всех сомневающихся замолчать», – заключил форвард Джейлен Уильямс.