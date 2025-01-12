Форвард «Майами» Хэйвуд Хайсмит: «Командная «химия» находится на высоком уровне»
Хэйвуд Хайсмит рассказал об атмосфере в «Хит».
«Мы все заряжены. Атмосфера отличная. Все нацелены на результат. Отлично общаемся на площадке. Поддерживаем взаимосвязь. Командная «химия» за пределами площадки тоже на поразительно высоком уровне. Делаем все вместе. И отвечаем за себя», – заявил форвард.
«Хит» одержали 3-ю победу подряд, обыграв «Портленд» (119:98).
Хайсмит набрал 14 очков, 3 подбора, 4 передачи и 5 перехватов, реализовав 5 из 8 бросков с игры и 4 из 5 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Five Reasons Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем