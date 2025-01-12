Форвард «Майами» Хэйвуд Хайсмит: «Командная «химия» находится на высоком уровне»

Хэйвуд Хайсмит рассказал об атмосфере в «Хит».

«Мы все заряжены. Атмосфера отличная. Все нацелены на результат. Отлично общаемся на площадке. Поддерживаем взаимосвязь. Командная «химия» за пределами площадки тоже на поразительно высоком уровне. Делаем все вместе. И отвечаем за себя», – заявил форвард.

«Хит» одержали 3-ю победу подряд, обыграв «Портленд » (119:98).

Хайсмит набрал 14 очков, 3 подбора, 4 передачи и 5 перехватов, реализовав 5 из 8 бросков с игры и 4 из 5 трехочковых.