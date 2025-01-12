«Кливленд» показывает лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг в сезоне-2024/25
«Кавальерс» демонстрируют исторические показатели.
В сезоне-2024/25 команда имеет лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг. Этот показатель сравнивает нападение со статистикой других команд в лиге и позволяет оценить выступление с учетом разницы баскетбольных периодов.
«Даллас» сезона-2003/04 делит с «Кавальерс» первое место. В Топ-3 также вошел «Финикс»-2004/05.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Sportscasting NBA
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