«Кливленд» показывает лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг в сезоне-2024/25

«Кавальерс» демонстрируют исторические показатели.

В сезоне-2024/25 команда имеет лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг. Этот показатель сравнивает нападение со статистикой других команд в лиге и позволяет оценить выступление с учетом разницы баскетбольных периодов.

«Даллас » сезона-2003/04 делит с «Кавальерс» первое место. В Топ-3 также вошел «Финикс »-2004/05.