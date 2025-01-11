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Чемпионат Италии. «Дертона» – «Скафати», «Брешия» – «Тренто»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.

«Дертона» примет «Скафати», «Брешия» сыграет с «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 11-3, Брешия – 11-3, Трапани Шарк – 10-4, Виртус – 10-4, Реджо-Эмилия – 9-5, Милан – 9-5, Дертона – 8-6, Триест – 8-6, Тревизо – 7-7, Динамо Сассари – 6-8, Венеция – 6-8, Варезе – 5-9, Скафати – 4-10, Пистоя – 3-11, Ваноли Кремона – 3-11, Наполи – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДинамо Сассари
logoДертона
logoСкафати
logoТренто
logoБрешия
logoчемпионат Италии
logoТрапани Шарк
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