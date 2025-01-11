ACB. «Бильбао» против «Уникахи», «Ховентуд» сыграет с «Андоррой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Бильбао» примет «Уникаху», «Ховентуд» сыграет с «Андоррой».
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Положение команд: Уникаха – 12-3, Валенсия – 12-3, Тенерифе – 11-4, Реал – 11-4, Гран-Канария – 10-5, Ховентуд – 10-5, Сарагоса – 8-7, Манреса – 8-7, Барселона – 7-8, Баскония – 7-8, Мурсия – 6-9, Бильбао – 6-9, Андорра – 5-10, Форса Льейда – 5-10, Бреоган – 5-10, Гранада – 5-10, Баскет Корунья – 4-11, Жирона – 4-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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