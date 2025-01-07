«Оклахома» отчислила Брэндена Карлсона

«Оклахома» рассталась с Брэнденом Карлсоном.

«Оклахома» объявила во вторник, что клуб отчислил центрового Брэндена Карлсона (25 лет, 213 см). Таким образом «Тандер» освободил место в составе из 15 игроков.

«Оклахома» подписала Карлсона 16 ноября. Он сыграл в семи матчах, набирая в среднем 0,6 очка и 1,4 подбора.

10 января контракт Карлсона на 990 895 долларов стал бы гарантированным.