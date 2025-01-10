Томас Эртель присоединится к «Баскет Корунье»

Томас Эртель продолжит карьеру в Испании.

Французский разыгрывающий (35 лет, 189 см) присоединится к «Баскет Корунье». Баскетболист прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», но сотрудничество не состоялось по решению президента Жоана Лапорты.

Несколько испанских клубов наблюдали за развитием событий с защитником.

Контракт Эртеля предусматривает опцию расторжения в случае возможности подписания с клубом Евролиги.

Этот сезон игрок начинал в составе «Шэньчжэнь Леопардс» в Китае, набирая в среднем 18,2 очка и 8,5 передачи в 10 матчах.