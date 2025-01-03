Турецкая «Каршияка» лишилась Макколлума, Бутсьеля и Уэбба из-за проблем с финансированием

«Каршияка» не смогла вовремя оплачивать услуги легионеров.

Из-за проблем с финансированием контракты с клубом разорвали защитник Эррик Макколлум (36 лет, 188 см), форвард Джеймс Уэбб (31 год, 206 см) и центровой Жерри Бутсьель (32 года, 207 см).

Ожидается, что Макколлум присоединится к «Фенербахче » и сможет принять участие в матчах Евролиги. Защитник набирал 16 очков и 5,2 передачи в среднем в чемпионате Турции этого сезона.

Уэбб подписал контракт с «Альбой», которая также принимает участие в главном европейском клубном турнире. В случае Уэбба «Каршияка » получит компенсацию в размере 60 тысяч долларов.

На счету форварда 15,3 очка и 6,7 подбора в турецкой лиге.