Турецкая «Каршияка» лишилась Макколлума, Бутсьеля и Уэбба из-за проблем с финансированием
«Каршияка» не смогла вовремя оплачивать услуги легионеров.
Из-за проблем с финансированием контракты с клубом разорвали защитник Эррик Макколлум (36 лет, 188 см), форвард Джеймс Уэбб (31 год, 206 см) и центровой Жерри Бутсьель (32 года, 207 см).
Ожидается, что Макколлум присоединится к «Фенербахче» и сможет принять участие в матчах Евролиги. Защитник набирал 16 очков и 5,2 передачи в среднем в чемпионате Турции этого сезона.
Уэбб подписал контракт с «Альбой», которая также принимает участие в главном европейском клубном турнире. В случае Уэбба «Каршияка» получит компенсацию в размере 60 тысяч долларов.
На счету форварда 15,3 очка и 6,7 подбора в турецкой лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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