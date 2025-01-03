0

Турецкая «Каршияка» лишилась Макколлума, Бутсьеля и Уэбба из-за проблем с финансированием

«Каршияка» не смогла вовремя оплачивать услуги легионеров.

Из-за проблем с финансированием контракты с клубом разорвали защитник Эррик Макколлум (36 лет, 188 см), форвард Джеймс Уэбб (31 год, 206 см) и центровой Жерри Бутсьель (32 года, 207 см).

Ожидается, что Макколлум присоединится к «Фенербахче» и сможет принять участие в матчах Евролиги. Защитник набирал 16 очков и 5,2 передачи в среднем в чемпионате Турции этого сезона.

Уэбб подписал контракт с «Альбой», которая также принимает участие в главном европейском клубном турнире. В случае Уэбба «Каршияка» получит компенсацию в размере 60 тысяч долларов.

На счету форварда 15,3 очка и 6,7 подбора в турецкой лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoФенербахче
Джеймс Уэбб
logoчемпионат Турции
logoКаршияка
Эррик Макколлум
Жерри Бутсьель
переходы
logoАльба
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» победил «Каршияку», «Фенербахче» обыграл «Меркезефенди»
29 декабря 2024, 19:42
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
25 декабря 2024, 15:44
«Фенербахче» официально отчислил Бобана Марьяновича
823 декабря 2024, 13:25Фото
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Париж» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Баварию» и другие матчи
5 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Тренто» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
6 минут назад
Кэмерон Джонсон получил травму голеностопа в концовке матча с «Милуоки»
10 минут назад
Никола Йокич прилетел в Денвер на месяц раньше в межсезонье, чтобы поработать над броском, и теперь лидирует в НБА по точности трехочковых
428 минут назад
Матиас Лессор вернулся к тренировкам через две недели после операции на сломанной ноге
сегодня, 14:50Видео
«Гонка за MVP». Никола Йокич – 1-й, Шэй Гилджес-Александер – 2-й, Виктор Вембаньяма – в Топ-5
13сегодня, 13:50
«Лейкерс» дали отдых Энтони Дэвису из-за продолжающихся болей в голеностопе и тяжелого расписания
1сегодня, 13:23
Жоан Лапорта заблокировал возвращение Томаса Эртеля в «Барселону» из-за реакции фанатов в соцсетях (Mundo Deportivo)
8сегодня, 11:49
Томас Эртель прилетел в Барселону с семьей, источники сообщают, что сделка с клубом может быть приостановлена
сегодня, 11:34
Данки Антониуса Кливленда и Омари Спеллмена – в Топ-10 моментов декабря Лиги ВТБ
сегодня, 11:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Задар»
6 минут назад
Китайские одноклубники были ошарашены размером ладони Бобана Марьяновича
3сегодня, 10:34Видео
ACB. «Бильбао» победил «Андорру», «Бреоган» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 22:28
Еврокубок. «Венеция» победила «Валенсию», «Гран-Канария» крупно уступила тель-авивскому «Хапоэлю» и другие результаты
вчера, 22:13
РэйДжей Деннис будет выступать за «Индиану» на двустороннем контракте
вчера, 09:49
Никола Вучевич сфолил на Джордане Пуле подмышкой
7вчера, 08:42Видео
«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тосаном Эвбуомваном
1 января, 16:43
Кинан Эванс начнет тренировки с «Олимпиакосом» через 2 недели
1 января, 16:01
«Пусть 2025 год станет таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры». «Локомотив-Кубань» поздравил с Новым годом
1 января, 15:29
«Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым». «Зенит» поздравил с Новым годом
11 января, 12:22
Рекомендуем