Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Гравлин-Дюнкерк»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Ман » примет «Гравлин-Дюнкерк». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 11-3, Виллербан – 11-3, Монако – 10-4, Париж – 10-4, Бурк – 9-5, Сен-Кантен – 8-6, Ле-Ман – 8-6, Страсбур – 7-7, Нанси – 7-7, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Нантер – 6-8, Элан Шалон – 5-9, Лимож – 5-9, Дижон – 5-9, Ле-Портель – 3-11, Стад Рошеле – 1-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.