Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Гравлин-Дюнкерк»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Ле-Ман» примет «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 11-3, Виллербан – 11-3, Монако – 10-4, Париж – 10-4, Бурк – 9-5, Сен-Кантен – 8-6, Ле-Ман – 8-6, Страсбур – 7-7, Нанси – 7-7, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Нантер – 6-8, Элан Шалон – 5-9, Лимож – 5-9, Дижон – 5-9, Ле-Портель – 3-11, Стад Рошеле – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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