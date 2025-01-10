Крис Пол о пожаре в Лос-Анджелесе: «Трудно думать о баскетболе, все мысли с семьей. Не спал всю ночь»

Крис Пол отреагировал на пожар в Лос-Анджелесе, где проживает его семья.

«Это очень страшно. Молюсь за некоторых из моих самых близких друзей и членов семьи, которые потеряли все», – заявил разыгрывающий «Сан-Антонио ».

«Сперс» в четверг прилетели в Лос-Анджелес, где в конце этой неделе должны сыграть против «Лейкерс».

«Все это очень тяжело, очень. Я не спал прошлой ночью. Так рад вернуться к своей семье. Не видел их все это время. Определенно хочу попасть к ним», – признался ветеран НБА .

В Калифорнии из‑за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы десятки тысяч жителей.