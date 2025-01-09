Семье Криса Пола пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Семью Криса Пола эвакуировали из-за пожаров в округе Лос-Анджелес.

Жена разыгрывающего «Сперс» и двое детей эвакуировались из дома во вторник, отправившись в отель в более безопасной части города, сообщает The San Antonio Express-News.

В Калифорнии из‑за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы десятки тысяч жителей.

Матч между «Лейкерс» и «Шарлотт», который должен был состояться сегодня на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе, отложен из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес.