Тренеры и скауты НБА не уверены, что сильные стороны «Кавальерс» будут работать в плей-офф

В кругах НБА скептически оценивают шансы «Кавальерс» в плей-офф.

Как пишет обозреватель ESPN Тим Бонтемпс, тренеры и скауты лиги сомневаются в том, что сильные стороны «Кливленда » принесут команде успех в плей-офф.

«Кэвз» начали сезон с лучшим в НБА результатом 31-4. Кенни Эткинсон использует широкую ротацию и предпочитает высокий ритм игры.

«У них очень хорошая команда для регулярного чемпионата, но когда игра замедляется и становится более сосредоточенной на отдельных персонажах, вот здесь у меня возникают некоторые опасения.

Смогут ли Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд попасть много бросков, когда это произойдет? Это будет самым большим вопросом», – сказал ассистент команды, которая недавно встречалась с «Кавальерс».