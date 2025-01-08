Тренеры и скауты НБА не уверены, что сильные стороны «Кавальерс» будут работать в плей-офф
В кругах НБА скептически оценивают шансы «Кавальерс» в плей-офф.
Как пишет обозреватель ESPN Тим Бонтемпс, тренеры и скауты лиги сомневаются в том, что сильные стороны «Кливленда» принесут команде успех в плей-офф.
«Кэвз» начали сезон с лучшим в НБА результатом 31-4. Кенни Эткинсон использует широкую ротацию и предпочитает высокий ритм игры.
«У них очень хорошая команда для регулярного чемпионата, но когда игра замедляется и становится более сосредоточенной на отдельных персонажах, вот здесь у меня возникают некоторые опасения.
Смогут ли Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд попасть много бросков, когда это произойдет? Это будет самым большим вопросом», – сказал ассистент команды, которая недавно встречалась с «Кавальерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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