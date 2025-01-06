Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Партизаном»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
«Мега» на домашней арене встретится с «Партизаном»
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Будучность Черногория – 13-2, Партизан Сербия – 12-2, Дубай ОАЭ – 11-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Спартак Суботица Сербия – 9-6, Мега Сербия – 8-6, Цедевита-Олимпия Словения – 8-7, Задар Хорватия – 8-7, ФМП Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-9, Борац Чачак Сербия – 5-10, Студентски центар Черногория – 4-11, КРКА Словения – 3-12, Цибона Хорватия – 2-13, Морнар Бар Черногория – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем