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Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Морнар Бар», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Боснийский клуб «Игокеа» примет черногорский «Морнар Бар», сербский «Партизан» встретится со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-2, Партизан Сербия – 11-2,  Будучность Черногория – 11-2, Дубай ОАЭ – 11-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-5, Цедевита-Олимпия Словения – 7-6, Мега Сербия – 7-6, ФМП Сербия – 7-7, Спартак Суботица Сербия – 6-6, Задар Хорватия – 6-7, Сплит Хорватия – 6-8, Борац Чачак Сербия – 4-8, КРКА Словения – 4-10, Студентски центар Черногория – 4-10, Цибона Хорватия – 2-12, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoМорнар Бар
logoАдриатическая лига
logoИгокеа
logoПартизан
logoЦедевита-Олимпия
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