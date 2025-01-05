Йовица Арсич: «Когда отдаешь всего себя, удача начинает благоволить тебе»

Йовица Арсич порадовался первой победе в новом году.

«Енисей » в первый раз с осени 2023 года смог выиграть у «Автодора » у себя дома в Красноярске. Победу позволила клубу подняться на 9-е место в турнирной таблице с результатом 8-15.

«Хочу поздравить всех болельщиков с праздниками. Мы постарались сегодня открыть вторую часть сезона лучше, с большей энергией, и нам удалось это сделать. Мы приложили много сил в игре в защите, но совершали те же ошибки, что и раньше. Но, когда отдаешь всего себя, удача начинает благоволить тебе, особенно это помогло нам в концовке, и мы сумели одержать победу, чему я очень рад», – поделился главный тренер «Енисея».

Ключевым элементом победы стала высокая точность красноярцев из-за дуги – 42%.