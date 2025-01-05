Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Панатинаикос» дома сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 12-0, Олимпиакос – 12-1, АЕК – 7-6, ПАОК – 7-5, Промитеас – 7-6, Кардицас – 7-6, Паниониос – 6-7, Перистери – 5-8, Лаврион – 4-9, Арис – 4-9, Марусси – 3-10, Колоссос – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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