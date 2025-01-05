Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Панатинаикос» дома сыграет с ПАОКом. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 12-0, Олимпиакос – 12-1, АЕК – 7-6, ПАОК – 7-5, Промитеас – 7-6, Кардицас – 7-6, Паниониос – 6-7, Перистери – 5-8, Лаврион – 4-9, Арис – 4-9, Марусси – 3-10, Колоссос – 3-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.