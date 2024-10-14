У «Никс» наполеоновские планы на сезон. Но не мешает ли клубу Тибодо?

Карл-Энтони Таунс перешел в «Никс», чем дал отличную почву для спекуляций на тему перспектив «Нью-Йорка». Почему обмен случился в столь необычный момент? Кто выиграл в этой сделке? Справится ли Таунс с давлением нью-йоркской прессы?

Лично мне этот переход интересен по двум причинам – воссоединение Таунса с его бывшим тренером и дискуссия насчет того, способен ли Том Тибодо возглавлять команду с чемпионскими амбициями.

Помог «Бостону» взять титул в 2008-м

Что лежит на поверхности:

20 лет работал ассистентом до перехода на роль главного

Стал чемпионом в качестве помощника в «Бостоне», придя в клуб вместе с Гарнеттом и Алленом

Дважды признавался Тренером года и в целом считается одним из ведущих специалистов в сегодняшней лиге

Заслуг этот специалист накопил порядочно, но не менее любопытно, какой именно период НБА его сформировал. Свои первые шаги Тибодо делал в бедовых командах 90-х, но во второй половине десятилетия он работал ассистентом в «Никс». Он пришел уже после расставания клуба с Пэтом Райли, при котором защита выстраивалась по принципу «сдохни или умри». Несмотря на это, баскетбольное, так сказать, «взросление» Тибодо прошло в ультравязкую эпоху малого числа владений и широких возможностей для защитников. Американские эксперты сравнивают Тибодо с экс-тренером «Нью-Ингленд Пэтриотс» Биллом Беличиком, который тоже начинал свою карьеру как координатор защиты. В качестве главных тренеров их называют похожими за счет внимания к деталям и строгой организации тончайших нюансов игры.

В папочку с достижениями Тибодо можно положить также многочисленные положительные отзывы игроков о том, как он помог им раскрыть свой потенциал. Он помог Гарнетту стать Защитником года в 2008-м и Жоакиму Ноа в 2014-м. Он летал в Китай, чтобы персонально поработать с Яо над его работой ног, игрой в пост и навыками постановки заслонов. При Тибодо звездой НБА стал Джимми Батлер, который тоже вылез из грязи в князи за счет цепкой обороны. Респект Тибодо выкатывал даже Кобе Брайант, который помогал ему оттачивать мастерство еще в возрасте 16-17 лет.

Значительная часть «наследия» Тибодо кроется в его чемпионстве с «Бостоном». И вообще неудивительно, что Тибодо прорвался в главные, поскольку все защитные метрики у «Селтикс» 2008–2010 годов просто зашкаливают.

«Чикаго» времен Роуза тоже защищались на топ-уровне – по защитному рейтингу при Тибодо они занимали 1, 2, 6, 2 и 11 места.

Поэтому мне стало интересно разобраться, что же такого он там придумал, что помогло нивелировать даже минусы Дока Риверса?

Считается, что Тибодо популяризовал ICE-защиту против двоечек. Не вдаваясь в подробности, игрок с мячом заманивается в сторону лицевой, где его встречает дополнительный защитник и получается что-то вроде импровизированного сдваивания. На Кобе не только сдваивались, но и страивались – даже когда он обыгрывал своего первого оппонента, то на него переключались еще двое.

Короче говоря, Тибодо придумал перегружать сильную сторону в защите, используя элементы зоны. Благодаря этому он ограничивал эффективность суперзвезды, делая ставку на то, что ролевики не смогут наказать такую защиту попаданиями издали. Тибодо добился максимальной компактности в трехсекундной зоне, заставляя суперзвезд вроде Кобе или Леброна выполнять трехочковые или сложные дальние двухочковые броски.

Плюс, Тибодо приписывается хитрость в отношении правила трех секунд защиты – якобы он учил ключевых игроков передней линии своих команд отсчитывать в голове три секунды, потом выходить на мгновение из «краски» и снова парковаться у кольца.

Если посмотреть разборы защиты «Селтикс»-2008, то там есть даже обвинения игре на грани фола и умышленной грязи – толчках игрока в воздухе, скрытых ударах исподтишка, подножках и чрезмерно жестких фолах. По сегодняшним меркам в «Бостоне» не стеснялись грешить нелегальными заслонами и залезанием в цилиндр бросающего игрока, а также использовали хэндчекинг и сопровождали оппонентов рукой на бедре.

Я лично, если честно, никогда не слышал, чтобы тот «Бостон» сравнивали с лучшими защитными командами в истории, какими считаются, например, «Пистонс»-2004. Но в середине нулевых для концентрации на обороне я был еще слишком юн, но цифры утверждают, что «Селтикс»-2008 должны быть в категории лучших оборонительных составов уж XXI века точно.

Тибодо не любит молодежь? И да, и нет

Почему у Тибодо не получилось с «Тимбервулвз»? Ответ прост – он

был не только тренером, но и менеджером не сумел раскрыть потенциал молодого костяка

Репутация Тибодо как неудачного наставника для молодежи кроется в его провале в «Миннесоте», где надежды подавала троица юных звезд Зак Лавин, Эндрю Уиггинс и Карл-Энтони Таунс. И Тибодо не просто не сумел найти с ними общий язык, но и перекроил ростер под свои приоритеты.

В год увольнения из «Тимбервулвз» Тибодо сотрудничал не только с Джимми Батлером, которого он ошибочно посчитал подходящим ментором, но также с 30-летним Дерриком Роузом и 33-летними Таджем Гибсоном, Луолом Денгом и Энтони Толивером.

В «Буллс»-2010 важным игроком ротации был 38-летний Курт Томас, а 24-летний Омер Ашик получал крошки вместо игровых минут, после чего уехал в «Хьюстон» и провел несколько продуктивных сезонов. В 2011–2013 годах Тибодо делал ставку на Рипа Хэмилтона, который после этих двух сезонов с «Буллс» вообще больше нигде не играл. В 2013–2015 годах Тибодо нравился доживавший свои последние деньки в НБА Майк Данливи, а Тони Снелл раскрылся уже после ухода Тибодо. Последние соки Тибодо выжал также из карьеры Кирка Хайнрика, держа его в ротации и в 33-34 года.

Так что если заглянуть в порно-запросы на ноутбуке Тибодо, там наверняка будет популярен тег «mature».

Тем не менее, на молодых игроков он неоднократно делал ставку по ходу своей карьеры. Да, на скамейке у «Селтикс»-2008 было сразу несколько ветераном, включая 38-летнего Сэма Касселла. Но ключевыми игроками стартового состава также были 21-летний Рэджон Рондо и 23-летний Кендрик Перкинс. В «Чикаго»-2011 блистал 22-летний Роуз, а Луолу Денгу и Жоакиму Ноа было по 25. В «Никс»-2024 вообще не было ни одного с 30+ играми старше 29 лет!

Думаю, корректная формулировка была бы такой: Тибодо много спрашивает с игроков независимо от возраста, особенно по игре в защите. Молодежь имеет тенденцию ошибаться там, где ветеран делает правильно на опыте. Порог терпимости к глупостям у Тибодо низкий, а к хлюпикам – еще ниже. За косяки наказывает жестко, орет много. Кто выдерживает – пожинают плоды. Хоть и недолго.

Тибодо ломает игроков?

Что касается нюансов репутации Тибодо, то я бы сказал, что он воспринимается как тренер-диктатор старой школы, который классно выстраивает защиту, но к атаке относится по остаточному принципу. И еще он якобы не щадит своих лидеров, в результате чего они играют слишком много минут и получают травмы. Если твою команду возглавляет Том Тибодо – будь готов пахать от и до.

Выглядит это примерно вот так:

Деррик Роуз, минуты за игру в плей-офф до травмы

сезон-2010/11 – 16 игр по 40,6 минуты

Если пролистать роковой для Роуза сезон-2011/12, то создается впечатление, что его организм начинает отрицательно реагировать на серьезную нагрузку. Сезон и так получился скомканным из-за локаута, поэтому Роузу дают передышки после тяжелых матчей с 40+ минутами. В марте Роуз проводит 42 минуты против «Никс» и выбывает почти на месяц. Потом 41 минута с «Детройтом» – пауза на неделю.

И свою обидную травму Роуз получил в кретинских обстоятельствах – он находился на площадке на последних минутах уже выигранного матча, поскольку имел 23 очка при 9 подборах и 9 передачах.

Жоаким Ноа стал Защитником года в 28 лет благодаря Тибодо, но попрощался со здоровьем и оказался неспособен играть на уровне НБА уже к 30 годам. То же самое касается многих других игроков, игравших под началом Тибодо – на ум приходит сразу же несколько исполнителей, ставших травматиками после периода этого сотрудничества. Луол Денг в 2011–2013 годах дважды подряд был лидером в НБА по минутам за игру и стал обузой для «Лейкерс» уже в 31-летнем возрасте. Джимми Батлер в «Чикаго» тоже получал серьезную игровую нагрузку – и с тех пор как будто перестраховывается, пропуская не меньше 20 игр регулярного чемпионата.

Тут важно проговорить, что мы не знаем, что происходит в командах Тибодо за закрытыми дверями. Но создается впечатление, что сочетание тяжелых минут и жестких тренировок изматывает игроков, в результате чего они как будто бы вырабатывают свой ресурс раньше времени. Например, мне нравился Карлос Бузер, но после четырех лет в «Чикаго» он провел всего один сезон и завершил карьеру.

Может быть, это просто совпадение.

Что будет в 2025-м?

Если взглянуть на статистику «Никс»-2023/24, то обращает на себя внимание:

последнее место в лиге по темпу игры (95,2 владения)

29-е место по результативным передачам и блок-шотам

первое место по подборам в атаке

2-е место по допущенным подборам в защите

2-е место по пропущенным очкам

Это типичная картина для команд Тибодо. Не спешим, выкладываемся на каждом клочке площадки в защите и провоцируем тяжелые броски, акцентированно забираем щит, после чего атакуем преимущественно со ставкой на одного исполнителя – «Никс»-2021/22 вообще стали последними в лиге по результативным передачам. Когда Тибодо увольняли из «Миннесоты», у команды кошмар с защитой на периметре и подборами в защите, то есть сломались сразу два ключевых постулата философии специалиста.

Говорят, жителям Нью-Йорка нравится рабоче-крестьянский баскетбол «Никс» Тибодо. Тем более, что есть Джейлен Брансон, который превзошел все ожидания в качестве лидера. Но в плей-офф включилась старая пластинка – игроки начали выбывать с травмами, играли на болячках, терпели и страдали. Благодаря этому вылет «Никс» во втором раунде казался героическим, но закономерным.

Изменится ли что-то в грядущем сезоне? Тибодо в январе будет 67 лет, так что у него есть в запасе не так много времени. Дополнить состав игроком, который отчасти стал причиной увольнения тренера с прошлого места работы – это интересный ход. Митчелл Робинсон не вернется до конца года, поэтому на Таунса будет возложена серьезная защитная нагрузка.

«Никс» понадобится серьезный запас удачи, чтобы у них все получилось как надо. С другой стороны, удача является неотъемлемым элементом каждой истории успеха в НБА.

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Dylan Buell, Kevin C. Cox, Christian Petersen, Elsa