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Луол Денг: «Номер Деррика Роуза должен быть выведен «Буллс» из обращения как можно скорее»

Луол Денг высказался в поддержку завершившего карьеру Деррика Роуза.

«Номер Деррика Роуза должен быть выведен «Буллс» из обращения как можно скорее. Все знают, что Ди-Роуз значит для этого города. Речь не только о баскетболе, но вы же знаете, откуда он родом и какой путь прошел.

Деррик заслуживает внимания со стороны клуба. И лучшее – это майка под первым номером под сводами арены, потому что я всегда говорю: суть вывода номера из обращения не только в том, насколько ты был хорош на площадке. Это возвращает к тому, что ты за человек. Почему он носил этот первый номер на майке? Почему его выбрали под первым номером? Будучи из Чикаго, он стал самым молодым MVP», – заявил экс-игрок «Буллс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knuckleheads Podcast
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