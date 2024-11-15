Луол Денг: «Номер Деррика Роуза должен быть выведен «Буллс» из обращения как можно скорее»
Луол Денг высказался в поддержку завершившего карьеру Деррика Роуза.
«Номер Деррика Роуза должен быть выведен «Буллс» из обращения как можно скорее. Все знают, что Ди-Роуз значит для этого города. Речь не только о баскетболе, но вы же знаете, откуда он родом и какой путь прошел.
Деррик заслуживает внимания со стороны клуба. И лучшее – это майка под первым номером под сводами арены, потому что я всегда говорю: суть вывода номера из обращения не только в том, насколько ты был хорош на площадке. Это возвращает к тому, что ты за человек. Почему он носил этот первый номер на майке? Почему его выбрали под первым номером? Будучи из Чикаго, он стал самым молодым MVP», – заявил экс-игрок «Буллс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knuckleheads Podcast
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