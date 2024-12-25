«Айверсон, Роуз, Карри». Лу Уильямс считает, что Деррик Роуз заслуживает попадания в Зал славы
Лу Уильямс объяснил, почему Деррик Роуз заслуживает попадания в Зал славы.
«Никто не оказал такого влияния на игру на позиции разыгрывающего со времен Аллена Айверсона. Аллен Айверсон, Деррик Роуз, Стефен Карри», – сказал трехкратный обладатель награды «Лучший запасной игрок года».
Роуз был выбран «Чикаго» под 1-м номером драфта-2008, в 2009-м был признан лучшим новичком сезона, а два года спустя получил награду MVP лиги. Защитник отыграл 15 сезонов в НБА, но из-за травм только первую половину карьеры провел на уровне звездного игрока.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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