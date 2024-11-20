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Томас Эртель покинул Китай и хочет вернуться в Евролигу

Томас Эртель расстался с «Шэньчжэнем» и покинул Китай.

35-летний французский разыгрывающий планирует вернуться в Евролигу, в которой он провел 11 сезонов.

В 10 матчах китайской лиги Эртель набирал 18,2 очка (45% из-за дуги), делал 4,3 подбора и 8,5 передачи в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoТомас Эртель
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
чемпионат Китая
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