Томас Эртель покинул Китай и хочет вернуться в Евролигу
Томас Эртель расстался с «Шэньчжэнем» и покинул Китай.
35-летний французский разыгрывающий планирует вернуться в Евролигу, в которой он провел 11 сезонов.
В 10 матчах китайской лиги Эртель набирал 18,2 очка (45% из-за дуги), делал 4,3 подбора и 8,5 передачи в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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