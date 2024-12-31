Леброн Джеймс: «Можем ли мы взять титул в нынешнем виде? Не думаю. Но у нас есть пространство для роста»
Леброн Джеймс рассказал о «Лейкерс» и своем месте в команде.
«Я думаю, что у нас очень хорошая команда прямо сейчас. Мы можем бороться с кем угодно в лиге. Можем ли мы взять титул в нынешнем виде? Не думаю. Но это неплохо, потому что у нас есть пространство для роста, мы добавили двух новых парней. Посмотрим, как они вольются в состав. Будет интересно. Не уверен, что именно это определит, как долго я буду оставаться, потому что это все уже не влияет на мою карьеру каким-либо образом.
Хотел бы, чтобы все закончилось в «Лейкерс». Такой у меня план. Я приехал сюда на последний этап своей карьеры, чтобы закончить ее здесь. Я не собираюсь отрицать и игнорировать деловую сторону баскетбола. Но мои взаимоотношения с организацией, думаю, говорят сами за себя», – заключил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем