Леброн Джеймс: «Можем ли мы взять титул в нынешнем виде? Не думаю. Но у нас есть пространство для роста»

Леброн Джеймс рассказал о «Лейкерс» и своем месте в команде.

«Я думаю, что у нас очень хорошая команда прямо сейчас. Мы можем бороться с кем угодно в лиге. Можем ли мы взять титул в нынешнем виде? Не думаю. Но это неплохо, потому что у нас есть пространство для роста, мы добавили двух новых парней. Посмотрим, как они вольются в состав. Будет интересно. Не уверен, что именно это определит, как долго я буду оставаться, потому что это все уже не влияет на мою карьеру каким-либо образом.

Хотел бы, чтобы все закончилось в «Лейкерс ». Такой у меня план. Я приехал сюда на последний этап своей карьеры, чтобы закончить ее здесь. Я не собираюсь отрицать и игнорировать деловую сторону баскетбола. Но мои взаимоотношения с организацией, думаю, говорят сами за себя», – заключил Джеймс .